Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии обошла команду Англии в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу. Так завершился долгожданный чемпионат, отложенный из-за пандемии на целый год и начавшийся 11 июня.

Игра состоялась на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время игры закончилось в тот момент, когда счёт был 1:1. У англичан забитым голом на 2-й минуте отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев на 67-й минуте Леонардо Бонуччи. В серии пенальти успех был на стороне сборной Италии (3:2).

Сборная Италии продолжает свою беспроигрышную серию игр – в последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году с Португалией. Победа над Англией стала для сборной 14-й подряд. Звание чемпиона Европы Италия завоевала во второй раз – первый состоялся ещё в 1968 году. Для англичан матч тоже стал знаменательным – сборная впервые выступила в финале чемпионата Европы. Для итальянцев это уже четвёртый финал.

В ходе чемпионата Италия заняла первое место в группе А, победив команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы обыграли Австрию (2:1), в 1/4 – Бельгию (2:1). Выход в финал итальянцы обеспечили себе, обойдя испанцев (1:1, 4:2 по пенальти). Англичане же в своей группе обошли Чехию и Хорватию (оба матча – 1:0). Матч с Шотландией для серебряных призёров чемпионата завершился ничьей (0:0). В 1/8 финала Англия обошла Германию со счётом 2:0, в 1/4 разгромила украинцев (4:0), а в полуфинале обошла датчан со счётом 2:1.

К слову, сборная России заработала лишь последнее, четвёртое место в группе, набрав в совокупности три очка. Российские футболисты проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Смогли мы обыграть лишь финнов (1:0).

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы стал португальский нападающий Криштиану Роналду. Джорджо Кьеллини – защитник сборной Италии – стал самым возрастным игроком, вышедшим в стартовом составе на решающий матч чемпионата Европы: в день финала ему исполнилось 36 лет и 331 день.

Этот чемпионат стал рекордным по количеству автоголов: в свои ворота игроки забивали 11 раз. Для сравнения: прошлый рекорд был установлен в 2006 году – 3 мяча, а за все предыдущие чемпионаты Европы суммарное количество автоголов – 9. Всего в 51 матче чемпионата Европы было забито 142 гола, что тоже является рекордом. Лучшим игроком был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Все матчи чемпионата Европы посетили 1 099 688 зрителей. Ожидаемо, больше всего болельщиков было на финальной игре: 67 173 зрителей.