Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:05 1

Четыре дизельных станции откачивают воду в Благовещенском районе

Мощность каждой – 1 200 кубических метров в час

Четыре дизельных станции откачивают воду в Благовещенском районе
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Благовещенске и Благовещенском районе продолжают устранять последствия паводка. В сёлах Владимировка, Верхнеблаговещенское и на водозаборе «Амурский» в областной столице уже неделю работают четыре дизельных станций с большой мощностью.

Мотопомпы предоставлены из материального резерва регионального правительства, сообщает пресс-служба областного центра ГЗ и ПБ. Специалисты будут работать, пока полностью не осушат подтопленные местности.

— Учитывая опыт ликвидации последствий наводнения 2019 года, в январе этого года правительством Амурской области было принято решение приобрести в резерв материальных ресурсов пять дизельных насосных станций с мощностью 1 200 кубических метров в час. Такие мотопомпы очень эффективны при перекачке больших объёмов загрязнённой воды, – прокомментировал начальник Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Ишмухамедов.

Просмотров всего: 337

#большая вода

распечатать


Общество

Гребень паводка миновал Хабаровск
Происшествия 1

На 13 и 14 июля в Амурской области объявлено штормовое предупреждение
Общество

В Благовещенске после паводка возвращают садоводческие маршруты
Происшествия

За минувшие сутки вода покинула 6 домов и 26 приусадебных участков в Амурской области

Комментарии
Показать все (1)
  • Мавр1

    Мавр1
    3 часа назад

    вот какая мясорубка. Этож сколько рыбного фарша получится?? :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь