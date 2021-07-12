Четыре дизельных станции откачивают воду в Благовещенском районе

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Благовещенске и Благовещенском районе продолжают устранять последствия паводка. В сёлах Владимировка, Верхнеблаговещенское и на водозаборе «Амурский» в областной столице уже неделю работают четыре дизельных станций с большой мощностью.

Мотопомпы предоставлены из материального резерва регионального правительства, сообщает пресс-служба областного центра ГЗ и ПБ. Специалисты будут работать, пока полностью не осушат подтопленные местности. — Учитывая опыт ликвидации последствий наводнения 2019 года, в январе этого года правительством Амурской области было принято решение приобрести в резерв материальных ресурсов пять дизельных насосных станций с мощностью 1 200 кубических метров в час. Такие мотопомпы очень эффективны при перекачке больших объёмов загрязнённой воды, – прокомментировал начальник Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Ишмухамедов.

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#большая вода

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Кристина Хасуева