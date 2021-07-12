Дальний Восток разделили на четыре провинции

— Самое главное – это ни в коем случае не административное деление. Это деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, планирования трудовых ресурсов. Соответственно, если смотреть на вопрос планирования и управления экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму этих четырёх провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, – сказал министр.

В Забайкальскую провинцию министерство определило Забайкальский край и Бурятию. Здесь население немногочисленно, а вся инфраструктура сосредоточена вдоль БАМа и Транссиба.

В Приграничную провинцию включили Приамурье, Хабаровский край, ЕАО и Приморье. Главным достоинством провинции в Минвостокразвития посчитали близость к Китаю и Японии и сильное сельское хозяйство.

В Островную провинцию вошёл остров Сахалин и полуостров Камчатка.

— С точки зрения физической географии Камчатка – полуостров, с точки зрения экономики это, конечно же, остров. Туда можно добраться или привезти грузы только морем или воздухом, экономически нет наземного сообщения Камчатки с материком. Камчатка и Сахалин – островные экономики, в первую очередь, – это туризм, – пояснил Алексей Чекунков.

В Северную провинцию вошли Якутия, Чукотка и Колыма. Экономика этих богатых на полезные ископаемые регионов ослабляется экстремальными природными условиями и низкой плотностью населения.