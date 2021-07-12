Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:28 18

Дальний Восток разделили на четыре провинции

Деление условное и обусловлено экономическими причинами

Дальний Восток разделили на четыре провинции
Фото: pixabay.com

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о делении ДВ на четыре провинции, пишет ТАСС.

— Самое главное – это ни в коем случае не административное деление. Это деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, планирования трудовых ресурсов. Соответственно, если смотреть на вопрос планирования и управления экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму этих четырёх провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная, – сказал министр.

В Забайкальскую провинцию министерство определило Забайкальский край и Бурятию. Здесь население немногочисленно, а вся инфраструктура сосредоточена вдоль БАМа и Транссиба.

В Приграничную провинцию включили Приамурье, Хабаровский край, ЕАО и Приморье. Главным достоинством провинции в Минвостокразвития посчитали близость к Китаю и Японии и сильное сельское хозяйство.

В Островную провинцию вошёл остров Сахалин и полуостров Камчатка.

— С точки зрения физической географии Камчатка – полуостров, с точки зрения экономики это, конечно же, остров. Туда можно добраться или привезти грузы только морем или воздухом, экономически нет наземного сообщения Камчатки с материком. Камчатка и Сахалин – островные экономики, в первую очередь, – это туризм, – пояснил Алексей Чекунков.

В Северную провинцию вошли Якутия, Чукотка и Колыма. Экономика этих богатых на полезные ископаемые регионов ослабляется экстремальными природными условиями и низкой плотностью населения.

Просмотров всего: 3078

#Дальний Восток #российская власть

распечатать


Коронавирус 2

Судно с заболевшими COVID-19 российскими моряками прибудет во Владивосток из Японии во вторник
Общество 4

На Сахалине арестован бывший замгубернатора в связи с обвинениями в растрате
Общество 12

Казачьим подразделениям в Росгвардии быть
Власть

Амурское правительство рекомендует крупным компаниям сотрудничать с центром поддержки одаренных детей
Комментарии
Показать все (18)
  • Serega

    Serega
    7 часов назад

    что на штаты не поделили

  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    капец Амурской области

  • DimonS

    DimonS
    7 часов назад

    То есть Амурская область никуда не попала? Отдельное государство будет или сразу к китайской провинции приписали?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    7 часов назад

    Особый район Китая.

  • ytopic

    ytopic
    7 часов назад

    Камчатка и Сахалин – островные экономики, в первую очередь, – это туризм, – пояснил Алексей Чекунков. Вопрос министру, а газ-нефть, рыба на Сахалине ?

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Газ, нефть, рыба для иностранных покупателей на продажу, бабло в центр, местным валежник

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Газ, нефть, рыба для иностранных покупателей на продажу, бабло в центр, местным валежник

  • Noir

    Noir
    6 часов назад

    Газ, нефть, рыба это не для экономики, это частное.

  • Максамур

    Максамур
    6 часов назад

    а Магадан куда?

  • Максамур

    Максамур
    6 часов назад

    Ах да...это ж Колыма )

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Ага нам экономическую зону происали мвязью с Китаем типа кормитесь за счет Китая. Островным зонам жрите только за счет туризма и т.д. Это так решают только в криминальном сообществе. Есть интересы местного населения и интересы всего ДВ. В чьих интересах поделил министр экономические зоны -это его высер

  • Авантыч

    Авантыч
    5 часов назад

    OT

    Какие интересы?

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    а амурка значит китаю в экзону)

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    4 часа назад

    OT 1 час назад

    Ага нам экономическую зону происали мвязью с Китаем типа кормитесь за счет Китая. Островным зонам жрите только за счет туризма и т.д. Это так решают только в криминальном сообществе. Есть интересы местного населения и интересы всего ДВ. В чьих интересах поделил министр экономические зоны -это его высер- задай ему ОТТ и переформатируй как сам решишь

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Авантыч и министр вам предлагаю обеспечьте только своими продукцияии и удешевляйте только свою продукциюи и не пускайтев регионы "туристические ковиды". Больше того думайте над системной экономикой, а не над сегодняшним пиаром в избирательной кампании. Там все за вас олигархи решили.

  • Мавр1

    Мавр1
    3 часа назад

    задумайтесь!!! Провинция- на руси были тогда когда было крепостное право. Нас опять в рабы загоняют. Провинции в основном в китае- так что нас к китаю отписали без нашего ведома. Останется лет через 10 провести только деморкацию по западному берегу Байкала. И всё!!! будем говорить Нихао!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Так и хочется задать вопрос:"Вы чьё,дурачье?"

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    33 минуты назад

    Министр подтвердил, что такая искусственная структура, как Федеральный округ, является неэффективной, неуправляемой, декоративной. Не справляется Полномочный представитель Президента в ДФО со своими обязанностями, "кусок уж очень большой", вот и решили разделить его для других "экономических провинциалов", которые сюда не стремятся, но "ручки погреть" желают. Теперь надо ждать, кого в министерстве назначат главными в "провинциях". В Конституции РФ, Глава 3 "Федеральное устройство" отсутствует понятие "провинция", кем тогда станут руководители этих "новых территориальных экономических образований"?

Показать все (18)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь