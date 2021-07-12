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12июля
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В Свободненском районе заканчивают ремонт пришкольного стадиона

Благодаря поддержке ПАО «Газпром» здесь появились беговые дорожки, яма для прыжков и зона для легкоатлетов

В Свободненском районе заканчивают ремонт пришкольного стадиона
Фото: admbag.ru

На спортобъекте посёлка Юхта уже появилась искусственная трава и ограждение на стадионе. Скоро здесь появится разметка футбольного поля, волейбольная и баскетбольная площадки, а также две беговые дорожки, яма для прыжков и площадка для общефизической подготовки с трибуной для зрителей. На все работы потратят более 16,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

Ремонт стадиона в Юхте проходит благодаря поддержке ПАО «Газпром». Он полностью закончится 30 июля.

«Газпром» развивает спорт в Приамурье с 2016 года. За это время создали 27 спортобъектов, в том числе 15 современных пришкольных стадионов. Кроме того, при содействии Фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпрома» построили бассейн в Свободном.

Цель – сформировать у амурчан здоровый образ жизни. К 2024 году число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, должно вырасти до 55 %.

Напомним, что скоро новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории школы № 2 села Возжаевка. Кроме того, на территории лицея № 8 города Тынды построят современный стадион. На новый спортивный объект выделили 19,2 миллиона рублей из областного бюджета, еще 800 тысяч добавит муниципалитет. Ещё один стадион появится у школы № 3 посёлка Новобурейский уже к первому сентября.

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#дети #спорт

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