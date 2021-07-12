Кого в Амурской области «Единая Россия» выдвинула в Заксобрание?

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Один из них, Артём Шейкин, человек, отвечающий в команде губернатора за связь с «Газпромом», отметил важность социальных лифтов в политических вопросах и вовлечение молодёжи в эту сферу.

— На съезде партии Президент Владимир Путин обозначил поддержку молодёжи в качестве одного из основных приоритетов. При этом важно не просто создавать поле возможностей, но и делать эти возможности в равной степени доступными для всех регионов. Молодой человек, вне зависимости от того, где он родился, должен иметь возможности для карьеры и самореализации. В нашем фонде «Будущие лидеры» мы помогаем талантливым ребятам в их стремлении работать на благо общества и государства, развивать навыки управления, получать нужный опыт и использовать его для развития региона. Ещё одна важная для меня тема – благоустройство территорий. И здесь, что логично, тоже важно участие молодых людей. Государство предоставляет сейчас много возможностей для развития внешнего облика поселений – программы формирования комфортной городской среды, инициативное бюджетирование. Важно, чтобы эти программы отражали реальный запрос жителей, то, каким они хотят в будущем видеть свой город, свой двор, – сказал Шейкин.

Нынешний спикер Законодательного собрания Вячеслав Логинов, который представит партию на выборах в Госдуму, считает важным обновить партийные кадры:

— Важно, что партия постоянно продолжает меняться и развиваться, не случайно почти половина кандидатов – новые люди, со свежим взглядом и идеями. Для «Единой России» постоянное обновление, движение вперёд – один из главных политических принципов. Партия нацелена на уверенную победу, и я надеюсь, что жители области, оценив деловые и личные качества кандидатов, поддержат наш список. Но это значит и что спрос с нас больше, чем с других. Каждый из нас несет ответственность за свою работу перед партией и коллегами и, в первую очередь, перед избирателями.

А для Валентины Калиты важно, что в списках кандидатов достаточно людей из социальной сферы:

— Для меня, как человека, долгое время занимавшегося социальными вопросами, особенно важно то, что в списке присутствуют люди, имеющие непосредственное отношение к медицине, образованию, культуре, благотворительности. «Единая Россия» всегда была инициатором и проводником многих социальных инициатив и программ, и эта нацеленность партии на оказание помощи людям, на улучшения качества их жизни остаётся нашим приоритетом. Тем более, что сегодня, в период пандемии и связанного с ней экономического кризиса, важность социальной сферы возросла многократно. Есть ещё одна, особая для меня тема – образование. Как ректор Амурского областного института развития образования, я сегодня занимаюсь проектами, ориентированными как на детей, так и на педагогов. В нашем списке есть признанные и уважаемые в педагогическом сообществе специалисты. Надеюсь, вместе нам удастся сделать многое для того, чтобы наше амурское образование стало современным, отвечающим всем запросам времени. А главное, давало молодому поколению амурчан получить востребованную специальность и найти себя в жизни.

Губернатор же подчеркнул, что возглавил список кандидатов, потому что уверен в их профессионализме.

— Большинство кандидатов, которые выдвинуты «Единой Россией», – мои коллеги, с которыми я знаком и работаю многие годы. Это профессионалы в своих отраслях, люди достойные и настоящие патриоты Амурской области. Я не разделяю себя с той командой, которая идёт сегодня на выборы, поэтому принял решение возглавить список. Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Перед областью стоит широкий круг задач: и глобальных, и тех, что имеют отношение к сегодняшней жизни людей. Нам необходимо завершить все масштабные стройки и развивать экономику региона. Нужно устранить последствия паводка, преодолеть пандемию коронавируса и сделать всё, чтобы быть хорошо подготовленными к любым возможным катаклизмам в будущем. Наша главная задача – сделать так, чтобы люди были довольны жизнью в Приамурье, здесь могли применять свои знания и таланты, здесь растили детей и внуков, своё будущее связывали именно с нашим регионом. Планы по развитию области мы регулярно обсуждали с предыдущим составом Законодательного собрания, в том числе, и во время ежегодных отчётов о работе Правительства. Я всегда чувствовал понимание и поддержку коллег из «Единой России», и уверен, что этот настрой на конструктивную работу сохранится и у будущей партийной фракции в областной думе, – отметил Василий Орлов.