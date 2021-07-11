В Амурской области выявили 109 случаев коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии в регионе выявили 25 189 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 23 723 пациента выздоровели, а 314 не справились с болезнью.

Напомним, что вчера, 10 июля, в регионе зарегистрировали 115 случаев заболевания COVID-19.