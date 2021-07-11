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11июля
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сегодня, 19:35 0

В Амурской области выявили 109 случаев коронавируса за сутки

За сутки выздоровело 44 человека

В Амурской области выявили 109 случаев коронавируса за сутки
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 109 пациентов. Ещё 44 пациента выздоровело, и, к счастью, никто не умер, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 25 189 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 23 723 пациента выздоровели, а 314 не справились с болезнью.

Напомним, что вчера, 10 июля, в регионе зарегистрировали 115 случаев заболевания COVID-19.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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