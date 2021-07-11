В Амурской области выявили 109 случаев коронавируса за сутки
За сутки выздоровело 44 человека
В Приамурье за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 109 пациентов. Ещё 44 пациента выздоровело, и, к счастью, никто не умер, сообщает стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 25 189 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 23 723 пациента выздоровели, а 314 не справились с болезнью.
Напомним, что вчера, 10 июля, в регионе зарегистрировали 115 случаев заболевания COVID-19.
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