В центре Благовещенска начался пожар в районе Амурской-Мухина
Горят хозпостройки близ объекта культурного наследия
В Благовещенске 11 июля произошел пожар в районе пересечения улиц Амурской и Мухина.
Как сообщает корреспондент Амур.инфо с места событий, к району ЧП подъезжают пожарные автомобили.
Горят хозяйственные постройки близ деревянного здания Дальгеологии, являющимся объектом культурного наследия. На место прибыли два пожарных автомобиля, скорая и автомобиль поисково-спасательного отряда. Здание пытаются спасти от огня, сараи практически полностью сгорели.
Пожарные отгоняют от пламени зевак. Очевидцы говорят, что полыхает уже минут пятнадцать, а в пламени может быть газовый баллон.
Дым стелется по земле и разошелся на несколько окрестных кварталов. Далеко от места возгорания прохожие идут и фантазируют:
— Ой, наверное супермаркет горит…
На место прибыли еще пожарные и спасатели, к тому же пошёл дождь...
Справка АИ
Здание, где когда-то базировался поисковый отряд Дальгеологии, является объектом культурного наследия и сносу не подлежит. Некоторое время назад здание было продано мэрией Благовещенска частной компании. После продажи частник успел зашить разбитые окна фанерой, действий по его реставрации не предпринималось.
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