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11июля
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сегодня, 15:21 0

В центре Благовещенска начался пожар в районе Амурской-Мухина

Горят хозпостройки близ объекта культурного наследия

В центре Благовещенска начался пожар в районе Амурской-Мухина

В Благовещенске 11 июля произошел пожар в районе пересечения улиц Амурской и Мухина.

Как сообщает корреспондент Амур.инфо с места событий, к району ЧП подъезжают пожарные автомобили.

Горят хозяйственные постройки близ деревянного здания Дальгеологии, являющимся объектом культурного наследия. На место прибыли два пожарных автомобиля, скорая и автомобиль поисково-спасательного отряда. Здание пытаются спасти от огня, сараи практически полностью сгорели.

Пожарные отгоняют от пламени зевак. Очевидцы говорят, что полыхает уже минут пятнадцать, а в пламени может быть газовый баллон.

Дым стелется по земле и разошелся на несколько окрестных кварталов. Далеко от места возгорания прохожие идут и фантазируют:

— Ой, наверное супермаркет горит…

На место прибыли еще пожарные и спасатели, к тому же пошёл дождь...

Справка АИ

Здание, где когда-то базировался поисковый отряд Дальгеологии, является объектом культурного наследия и сносу не подлежит. Некоторое время назад здание было продано мэрией Благовещенска частной компании. После продажи частник успел зашить разбитые окна фанерой, действий по его реставрации не предпринималось.

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#пожары #происшествия

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