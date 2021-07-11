В центре Благовещенска начался пожар в районе Амурской-Мухина

В Благовещенске 11 июля произошел пожар в районе пересечения улиц Амурской и Мухина.

Как сообщает корреспондент Амур.инфо с места событий, к району ЧП подъезжают пожарные автомобили.

Горят хозяйственные постройки близ деревянного здания Дальгеологии, являющимся объектом культурного наследия. На место прибыли два пожарных автомобиля, скорая и автомобиль поисково-спасательного отряда. Здание пытаются спасти от огня, сараи практически полностью сгорели.

Пожарные отгоняют от пламени зевак. Очевидцы говорят, что полыхает уже минут пятнадцать, а в пламени может быть газовый баллон.

Дым стелется по земле и разошелся на несколько окрестных кварталов. Далеко от места возгорания прохожие идут и фантазируют:

— Ой, наверное супермаркет горит…

На место прибыли еще пожарные и спасатели, к тому же пошёл дождь...

Справка АИ

Здание, где когда-то базировался поисковый отряд Дальгеологии, является объектом культурного наследия и сносу не подлежит. Некоторое время назад здание было продано мэрией Благовещенска частной компании. После продажи частник успел зашить разбитые окна фанерой, действий по его реставрации не предпринималось.