Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл Дастину Порье
Ирландский боец получил перелом в конце первого раунда
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал ногу, тогда победу автоматически получил Порье, сообщает ТАСС.
Это уже третий поединок Макгрегора и Порье. Первый раз они встретились в 2014 году, тогда нокаутом в первом раунде победил Макгрегор. Второй поединок состоялся в январе 2021 года, Порье взял реванш, победил техническим нокаутом во втором раунде.
После третьей встречи с Макгрегором Порье стал обязательным претендентом на титул в лёгком весе. Сейчас это звание держит бразилец Чарльз Оливейра.
Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Он стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулёгкой и лёгкой).
Порье 32 года, на его счету 28 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся.
Напомним, что Макгрегор ранее хотел завершить карьеру, но вскоре вернулся в ММА.
Просмотров всего: 448