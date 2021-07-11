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11июля
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Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл Дастину Порье

Ирландский боец получил перелом в конце первого раунда

Конор Макгрегор сломал ногу и проиграл Дастину Порье
Фото: ТАСС

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал ногу, тогда победу автоматически получил Порье, сообщает ТАСС.

Это уже третий поединок Макгрегора и Порье. Первый раз они встретились в 2014 году, тогда нокаутом в первом раунде победил Макгрегор. Второй поединок состоялся в январе 2021 года, Порье взял реванш, победил техническим нокаутом во втором раунде.

После третьей встречи с Макгрегором Порье стал обязательным претендентом на титул в лёгком весе. Сейчас это звание держит бразилец Чарльз Оливейра.

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Он стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулёгкой и лёгкой).

Порье 32 года, на его счету 28 побед, шесть поражений, еще один поединок не состоялся.

Напомним, что Макгрегор ранее хотел завершить карьеру, но вскоре вернулся в ММА.

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#спорт

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