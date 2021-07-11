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11июля
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сегодня, 16:42 3

В магазинах Владивостока красная икра подорожала до 9 тысяч за килограмм

Весь деликатес раскупили, а новая икра появится только в сентябре

В магазинах Владивостока красная икра подорожала до 9 тысяч за килограмм
Фото: pixabay.com

Во Владивостоке ко Дню рыбака, 11 июля, в некоторых крупных магазинах города не оказалось красной икры. На рынке цена за килограмм деликатеса доходят до 9 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Некоторые покупатели нашли на прилавках только имитированную икру.

Сотрудник специализированного рыбного магазина рассказал, что прошлогоднюю икру уже распродали, а свежая появится не раньше сентября, когда завершится лососевая путина.

Сейчас в Приморье килограмм икры нерки стоит в среднем от 5,9 до 6,5 тысячи рублей, кижуча – 6 тысяч, а чавычи – 7,5 тысячи рублей.

По данным Росстата, в апреле 2021 года цены на икру выросли на 30 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,7 тысячи рублей. В Росрыболовстве заверили, что дефицита икры на российском рынке в этом году не будет.

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#производство #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    вот пусть сами её и едят-бойкот

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Какой беспредел!

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    Будем черную икру кушать, она дешевле намного...

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