В магазинах Владивостока красная икра подорожала до 9 тысяч за килограмм
Весь деликатес раскупили, а новая икра появится только в сентябре
Во Владивостоке ко Дню рыбака, 11 июля, в некоторых крупных магазинах города не оказалось красной икры. На рынке цена за килограмм деликатеса доходят до 9 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Некоторые покупатели нашли на прилавках только имитированную икру.
Сотрудник специализированного рыбного магазина рассказал, что прошлогоднюю икру уже распродали, а свежая появится не раньше сентября, когда завершится лососевая путина.
Сейчас в Приморье килограмм икры нерки стоит в среднем от 5,9 до 6,5 тысячи рублей, кижуча – 6 тысяч, а чавычи – 7,5 тысячи рублей.
По данным Росстата, в апреле 2021 года цены на икру выросли на 30 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,7 тысячи рублей. В Росрыболовстве заверили, что дефицита икры на российском рынке в этом году не будет.
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