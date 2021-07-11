В магазинах Владивостока красная икра подорожала до 9 тысяч за килограмм

Сотрудник специализированного рыбного магазина рассказал, что прошлогоднюю икру уже распродали, а свежая появится не раньше сентября, когда завершится лососевая путина.

Сейчас в Приморье килограмм икры нерки стоит в среднем от 5,9 до 6,5 тысячи рублей, кижуча – 6 тысяч, а чавычи – 7,5 тысячи рублей.

По данным Росстата, в апреле 2021 года цены на икру выросли на 30 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,7 тысячи рублей. В Росрыболовстве заверили, что дефицита икры на российском рынке в этом году не будет.