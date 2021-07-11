В Якутии отказались брать на борт самолёта ребёнка с переломом

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Во время игры на детской площадке в селе Томтор Оймяконского улуса девочка получила травму – открытый перелом руки. Местные врачи выдали ей направление на операцию в больницу Якутска. Ребёнка хотели отправить на лечение самолётом, но пилот отказался предоставить ей место, ссылаясь на правила авиационной безопасности.

Как рассказали «Новости Якутии», ребёнка в течение суток везли в столицу на машине. Самолёт, на который пытались посадить девочку еженедельный, и на него на момент происшествия уже не было билетов.

— Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц, – сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вместе с тем, в компании «Полярные авиалинии» подтвердили, что пилот действовал в соответствии с правилами и дали комментарий по поводу сложившейся ситуации.

— По правилам перевозок авиакомпании командир воздушного судна не имеет права брать на борт несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника. Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок и общественный порядок. Если предельная загрузка воздушного судна не позволяет, экипаж вправе отказать в дополнительном грузе, посадочных местах. Это продиктовано правилами авиационной безопасности, – дали комментарий в пресс-службе авиаперевозчика.

Там пояснили, что речь идёт о рейсе по маршруту Маган – Томтор – Маган. Он является дотационным и количество мест формируется, исходя из заявок администрации наслега или района.