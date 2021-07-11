На Сахалине арестован бывший замгубернатора в связи с обвинениями в растрате
Дмитрию Федечкину и его сообщнику грозит до 10 лет лишения свободы
Суд заключил под стражу Дмитрия Федечкина и его сообщника на два месяца. Третий фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
2 июня 2021 года заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку. Он ушёл с поста по собственному желанию после того, как началась доследственная проверка, в ходе которой были собраны достаточные основания для возбуждения уголовного дела за растрату в особо крупном размере группой лиц.
По сообщению регионального управления Следственного комитета, суд определил меру пресечения бывшему замгубернатора Сахалинской области Дмитрию Федечкину и бывшему директору коммерческого предприятия Дмитрию Платонову в виде заключения под стражу на два месяца. Третий фигурант дела, Владимир Чудаев, находится под подпиской о невыезде и активно помогает следствию.
9 июля против троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата). 11 июля возбуждено ещё одно уголовное дело против Федечкина и Чудаева (часть 3 статьи 160 УК РФ - хищение чужого имущества, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Этому предшествовала выемка документов в издательском доме Губернские ведомости, произведенная следственными органами более месяца назад.
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