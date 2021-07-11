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11июля
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сегодня, 15:09 0

Обнаружены тела всех 28 погибших в авиакатастрофе на Камчатке

Останки направлены на экспертизу

Обнаружены тела всех 28 погибших в авиакатастрофе на Камчатке
Фото: kam24.ru

Тела всех 28 погибших, шести членов экипажа и 22 пассажиров, обнаружены на месте крушения самолета Ан-26 близ поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщает камчатская Санавиация.

Останки были отправлены на экспертизу. На данный момент опознаны еще не все погибшие.

Ан-26 потерпел крушение 6 июля при заходе на посадку в аэропорт поселка Палана. Часть самолета осталась высоко на скале, другая упала в море. Несколько дней спасатели вели поиск тел погибших. К поискам привлекали водолазов. Точные причины авиакатастрофы пока не названы.

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