Обнаружены тела всех 28 погибших в авиакатастрофе на Камчатке

Тела всех 28 погибших, шести членов экипажа и 22 пассажиров, обнаружены на месте крушения самолета Ан-26 близ поселка Палана на Камчатке. Об этом сообщает камчатская Санавиация.

Останки были отправлены на экспертизу. На данный момент опознаны еще не все погибшие.

Ан-26 потерпел крушение 6 июля при заходе на посадку в аэропорт поселка Палана. Часть самолета осталась высоко на скале, другая упала в море. Несколько дней спасатели вели поиск тел погибших. К поискам привлекали водолазов. Точные причины авиакатастрофы пока не названы.