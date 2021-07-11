Прокуратура проверила состояние девочки из Зеи, пострадавшей от снегоуборщика

Фото: epp.genproc.gov.ru

В ходе следствия было установлено, что трактор, сдавая задним ходом, проехал по девочке колесом. При этом, территория, на которой проводилась уборка не была ограждена специальной лентой. В отношении 38-летнего водителя уборочной техники возбудили уголовное дело. Ребёнок получил тяжелейшие травмы и с привлечением санавиации был доставлен в областную больницу.

Представитель организации, которая проводила уборку, рассказал журналисту Амур.инфо, что пострадавшая девочка оказалась в «слепой зоне» у погрузчика.

— 8 июля 2021 года в отношении мужчины постановлен обвинительный приговор. По поручению Андрея Шевцова прокурор Зейского района проверит его законность и обоснованность. Кроме того, прокуратура выяснит, возместил ли осужденный материальный и моральный ущерб, причинённый семье, – рассказали в прокуратуре Амурской области.

В ходе встречи Андрей Шевцов узнал о состоянии здоровья девочки, а также подарил ей и сёстрам канцелярские наборы, развивающие игры и сладости.