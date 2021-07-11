Казачьим подразделениям в Росгвардии быть

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил ввести в состав Росгвардии отдельные казачьи подразделения с налаживания сотрудничества между воинскими частями Министерства обороны и частями Росгвардии. Казаков будут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. Президент России поддержал нововведение.

Выступая 10 июля в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи, Юрий Чайка сообщил, что его инициатива поддержана.

— Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу поддержал, по сути, президент. Я написал ему соответствующую бумагу, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии будут создавать подразделения, – заявил Чайка.

Он добавил, что речь идет о создании исключительно казачьих формирований, которые будут образованы по месту жительства казаков.