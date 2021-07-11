Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 6

Казачьим подразделениям в Росгвардии быть

Президент России поддержал идею о введении новых подразделений

Казачьим подразделениям в Росгвардии быть
Фото: www.pixabay.ru

Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил ввести в состав Росгвардии отдельные казачьи подразделения с налаживания сотрудничества между воинскими частями Министерства обороны и частями Росгвардии. Казаков будут привлекать к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. Президент России поддержал нововведение.

Выступая 10 июля в Нальчике на Евразийском форуме казачьей молодежи, Юрий Чайка сообщил, что его инициатива поддержана.

— Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу поддержал, по сути, президент. Я написал ему соответствующую бумагу, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии будут создавать подразделения, – заявил Чайка.

Он добавил, что речь идет о создании исключительно казачьих формирований, которые будут образованы по месту жительства казаков.

Просмотров всего: 260

#армия #российская власть

распечатать


Общество 1

На строительство школ в России направят 43,5 миллиарда рублей
Власть 3

Василий Орлов и Анна Кузнецова обсудили защиту прав детей в Амурской области
Общество 6

В Белогорске начато строительство «партизанской деревни»
Власть 3

Амурские власти: выплаты ветеранам не должны зависеть от их доходов
Комментарии
Показать все (6)
  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Если настоящему казаку предложить стать жандармом..Это будет страшным оскорблением. Ждем гусарские полки в составе росгвардии.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Дебилы.

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    ряженый мой суженый на голову контуженный

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Я говорил нет политики хозч

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А не пьющий козак не козак. И вот как козак будет бороться с алкоголизмом? Ну ясно-же не в этом его роль предусматривают. Роль спущенного пса с цепи. Какое в козаке морально-нрастаенное лицо ? Да все знают, что ряженый. Терь понятно почему запланировано 400млрд. дополнительно изыскать из заначек бизнеса и почему ведут разговор об отмене вообще пенсий

  • White Wolf

    White Wolf
    19 минут назад

    Пусть границы от НАТО охраняют, а общественный порядок и без них есть кому обеспечивать.

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь