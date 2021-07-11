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11июля
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сегодня, 14:15 1

В Тындинском районе медведица оторвала часть бампера с машины

Амурчанин решил снять хищника поближе

В Тындинском районе медведица оторвала часть бампера с машины
Фото: __vukolov__

Амурчанин разместил в Instagram видео, снятое 10 июля в Тындинском районе. На кадрах ролика видно, как животное прогуливается по дороге, а автолюбитель подъезжает к медведице вплотную. Хищник не стал терпеть такого отношения и оторвал кусок бампера.

Отметим, что в комментариях к посту пользователь, разместивший ролик пишет, что автор ролика не он.

На кадрах видно, что медведя «добрые люди» пытались подкармливать. На дороге валяется много еды. Напомним, что ранее специалисты обращались к жителям Приамурья с просьбой не кормить диких животных.

Кроме того, на кадры попала пара медвежат, которые следуют за матерью на оживлённую трассу.

— Мы уже неоднократно предупреждали местных жителей, что нельзя кормить диких животных. Звери быстро привыкают и могут напасть на людей. Сколько говорили: «Не лезьте и не провоцируйте зверя». Но люди совсем не думают о последствиях! Медведица кого-то поранит, и её придется убить. А медвежат куда? На всю жизнь в клетку?, – посетовал в телефонном разговоре представитель управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

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#животные #транспорт

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Дак попрлбуйте собаколюбых убедить, что собака полезна только специализованным делам, а не игрушка с бродячими стаями. Вот они и медведя прикармливают. Это порода такая. Кто вывел такую породу? Да анархия.

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