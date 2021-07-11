В Тындинском районе медведица оторвала часть бампера с машины

Фото: __vukolov__

Амурчанин разместил в Instagram видео, снятое 10 июля в Тындинском районе. На кадрах ролика видно, как животное прогуливается по дороге, а автолюбитель подъезжает к медведице вплотную. Хищник не стал терпеть такого отношения и оторвал кусок бампера.

Отметим, что в комментариях к посту пользователь, разместивший ролик пишет, что автор ролика не он.

На кадрах видно, что медведя «добрые люди» пытались подкармливать. На дороге валяется много еды. Напомним, что ранее специалисты обращались к жителям Приамурья с просьбой не кормить диких животных.

Кроме того, на кадры попала пара медвежат, которые следуют за матерью на оживлённую трассу.

— Мы уже неоднократно предупреждали местных жителей, что нельзя кормить диких животных. Звери быстро привыкают и могут напасть на людей. Сколько говорили: «Не лезьте и не провоцируйте зверя». Но люди совсем не думают о последствиях! Медведица кого-то поранит, и её придется убить. А медвежат куда? На всю жизнь в клетку?, – посетовал в телефонном разговоре представитель управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.