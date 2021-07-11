Амурское правительство рекомендует крупным компаниям сотрудничать с центром поддержки одаренных детей

В 2019 году в Приамурье в рамках национального проекта «Образование» был создан центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». С нового учебного года центр расширяет своё поле деятельности и начинает курировать школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, астрономии, биологии и информатике.

Тестовый этап пройдёт осенью дистанционно с помощью платформы «Сириус.Курсы». Весной были впервые запущены интенсивные образовательные программы «Одарённые дети», нацеленные на учащихся 8-9 классов, потенциальных участников олимпиады разного уровня и направлений.

В программе приняли участие школьники Свободненского района, городов Зеи, Белогорска, Благовещенска, Тынды и Свободного. Помощь в проекте оказали преподаватели Дальневосточного федерального университета и Амурского государственного университета, которые проводят обучающие мероприятия.

Интенсивы продлятся до 28 октября, затем их эффективность оценят специалисты центра.

«К сотрудничеству необходимо привлекать крупные компании, такие, как «Газпром», «Транснефть», «РЖД». Если говорить о золотодобывающем секторе, мощнейшей здесь является группа компаний «Петропавловск». Цель заключается в том, чтобы «закрепить» одарённых детей, а в будущем – хорошие, перспективные кадры, у нас в Амурской области. Если «Вега» будет работать в тесном тандеме с предприятиями, тогда у детей после обучения будет возможность вернуться в эти организации на конкретные должности с достойными зарплатами», – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.