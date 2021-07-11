В Благовещенске пройдёт акция по сбору вторсырья

Фото: Амур.инфо

В субботу, 17 июля, в Благовещенске на площади перед ОКЦ пройдёт уже традиционная акция по сбору вторсырья. Планируется, что мероприятие состоится в период с 11:00 до 13:00.

Организаторы акции, некоммерческая организация «Раздельный сбор. Благовещенск», ищут волонтёров, которые помогут провести сбор вторсырья. Связаться и предложить свою помощь можно в директ @rsbor_blg.

Напомним, что акции по раздельному сбору мусора проводятся каждую третью субботу. На переработку можно сдать пластик, макулатуру, канистры, батарейки, метал, стекло и многое другое.

В прошлый раз акция по сбору вторсырья прошла при поддержке администрации города, ОКЦ, образовательных организаций и учреждений культуры города.

Отметим, что в Амурской области действует программа по внедрению практики раздельного сбора отходов.