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11июля
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сегодня, 13:16 1

В Благовещенске пройдёт акция по сбору вторсырья

Организаторы акции ищут волонтёров

В Благовещенске пройдёт акция по сбору вторсырья
Фото: Амур.инфо

В субботу, 17 июля, в Благовещенске на площади перед ОКЦ пройдёт уже традиционная акция по сбору вторсырья. Планируется, что мероприятие состоится в период с 11:00 до 13:00.

Организаторы акции, некоммерческая организация «Раздельный сбор. Благовещенск», ищут волонтёров, которые помогут провести сбор вторсырья. Связаться и предложить свою помощь можно в директ @rsbor_blg.

Напомним, что акции по раздельному сбору мусора проводятся каждую третью субботу. На переработку можно сдать пластик, макулатуру, канистры, батарейки, метал, стекло и многое другое.

В прошлый раз акция по сбору вторсырья прошла при поддержке администрации города, ОКЦ, образовательных организаций и учреждений культуры города.

Отметим, что в Амурской области действует программа по внедрению практики раздельного сбора отходов.

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#экология

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Любители волонтеров. За бесплатной каждый организатор горазд. У нас как деньги заплатить, так сразу грамоты и письма вручают.

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