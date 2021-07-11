Василий Орлов оценил ход работ по реконструкции Зейского аэропорта

Полным ходом идёт второй этап реконструкции аэропорта в городе Зея. Губернатор Амурской области в ходе рабочей поездки по Зейскому району проверил соблюдение сроков и уровень работ.

Аэропорт принимает и отправляет самолёты с 1 февраля 2021 года после завершения первого этапа реконструкции. Стоимость работ составляет 375 миллионов рублей.

В здании аэропорта теперь есть специальная тактильная плитка, указатели для слабовидящих и слепых, кресла-коляски. Теперь аэропортом могут пользоваться и люди с ограниченными возможностями здоровья.

— Сейчас у нас закончены работы по первому этапу. Полностью готова взлетно-посадочная полоса. Заходит подрядная организация, которая будет заниматься вторым этапом реконструкции аэропорта, в который входят работы по строительству склада ГСМ, электроснабжению и контрольно-пропускному пункту. Мы можем принимать воздушные судна до 5 и 6 категории, по 90 пассажиров, – рассказал директор зейского аэропорта Альберт Якомас.

В аэропорту авиакомпанией СиЛА осуществляет перевозки по маршруту «Зея – Благовещенск». С июля частота увеличена до трех рейсов в неделю.

На территории области идет реконструкция и модернизация аэродромов в пяти населённых пунктах – в городах Зея, Тында и Благовещенск, в поселке Экимчан и селе Бомнак. Это связано с развитием внутренних авиалиний и обеспечением транспортной доступности северных районов области.

— Для нас развитие авиатранспортной доступности для жителей северных районов – одно из приоритетных направлений. Помимо реконструкции аэродромов продолжаем субсидировать внутрирегиональные рейсы. Мы видим, что северные направления достаточно востребованы, – отметил Василий Орлов.