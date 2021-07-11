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11июля
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сегодня, 12:15 1

В России сократилась младенческая и детская смертность

Также по данным Росстата россияне стали чаще заключать браки

В России сократилась младенческая и детская смертность
Фото: pixabay.com

По данным Росстата в мае 2021 года зафиксировано снижение детской и младенческой смертности в сравнении с 2020 и 2019 годами. Об этом рассказали на портале стопкоронавирус.рф.

Так, по данным статистики, в сравнении с маем 2020 года младенческая смертность сократилась на 6,1 %, а с маем 2019 – на 35,9 %. Кроме того, наблюдается и сокращение детской смертности – на 20 %.

— Система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и эффективно борется со всеми типами болезней, на которые может оказать отягощающее влияние COVID-19, – отметили в ведомстве.

Отметим, что в сравнении с маем 2020 года в 2021 году в 3,1 раза чаще заключались браки.

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#COVID 19 #аналитика #дети

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 минуты назад

    браки чаще из-за закрытия загсов в тот период.смертность соотношение с рождаемостью?

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