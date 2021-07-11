В России сократилась младенческая и детская смертность

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Так, по данным статистики, в сравнении с маем 2020 года младенческая смертность сократилась на 6,1 %, а с маем 2019 – на 35,9 %. Кроме того, наблюдается и сокращение детской смертности – на 20 %.

— Система здравоохранения адаптировалась к работе в условиях пандемии и эффективно борется со всеми типами болезней, на которые может оказать отягощающее влияние COVID-19, – отметили в ведомстве.

Отметим, что в сравнении с маем 2020 года в 2021 году в 3,1 раза чаще заключались браки.