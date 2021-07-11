В Благовещенском районе борются с последствиями паводка

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Так, накануне, 10 июля, гуманитарный груз прибыл в село Сергеевка. Неравнодушные амурчане передали подтопленцам одежду и обувь, предметы личной гигиены, постельные принадлежности и бытовую технику.

— Скажу сразу – нам помогали, как говорится, всем миром. Когда вода отрезала наше село от внешнего мира, для транспортировки самого необходимого были задействованы плавсредства, а сейчас, когда автомобильный проезд восстановлен, помощь идёт практически ежедневно, – рассказала Инна Колостырь, глава Сергеевского сельсовета.

Доставкой и сбором гуманитарного груза занимается жительница села Новотроицкого Лариса Горбатюк. Она разместила объявление о сборе вещей в интернете и теперь практически ежедневно доставляет в сельскую администрацию всё необходимое: одежду, технику и многое другое. Там вещи сортируют и адресно оказывают помощь односельчанам.

Одновременно с этим, сегодня, 11 июля, в селе Игнатьево проходят дорожно-восстановительные работы на улицах, пострадавших от затопления. Кроме того, дорожники «спускают воду» с затопленных участков и улиц в частном секторе села.

В сёлах Верхнеблаговещенское и Игнатьево проводится дезинфекция дорог и частного сектора.

Отметим, что в администрации Благовещенского района просят жителей пока воздержаться от употребления воды из водопровода и для питья использовать бутилированную или кипячёную воду.

— В населённых пунктах, попавших в зону затопления, по данным Роспотребнадзора, отмечается неблагоприятное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, – рассказали в пресс-службе районной администрации.