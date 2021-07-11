Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:47 0

В Благовещенском районе борются с последствиями паводка

В пострадавшие сёла поступает гуманитарная помощь, проводится дезинфекция населённых пунктов, восстанавливаются дороги

В Благовещенском районе борются с последствиями паводка
Фото: va.orlov

В администрации Благовещенского района рассказали, какие работы проводятся по ликвидации последствий паводка 2021 года. Напомним, что ранее этот район признали наиболее пострадавшим от наводнения.

Так, накануне, 10 июля, гуманитарный груз прибыл в село Сергеевка. Неравнодушные амурчане передали подтопленцам одежду и обувь, предметы личной гигиены, постельные принадлежности и бытовую технику.

— Скажу сразу – нам помогали, как говорится, всем миром. Когда вода отрезала наше село от внешнего мира, для транспортировки самого необходимого были задействованы плавсредства, а сейчас, когда автомобильный проезд восстановлен, помощь идёт практически ежедневно, – рассказала Инна Колостырь, глава Сергеевского сельсовета.

Доставкой и сбором гуманитарного груза занимается жительница села Новотроицкого Лариса Горбатюк. Она разместила объявление о сборе вещей в интернете и теперь практически ежедневно доставляет в сельскую администрацию всё необходимое: одежду, технику и многое другое. Там вещи сортируют и адресно оказывают помощь односельчанам.

Одновременно с этим, сегодня, 11 июля, в селе Игнатьево проходят дорожно-восстановительные работы на улицах, пострадавших от затопления. Кроме того, дорожники «спускают воду» с затопленных участков и улиц в частном секторе села.

В сёлах Верхнеблаговещенское и Игнатьево проводится дезинфекция дорог и частного сектора.

Отметим, что в администрации Благовещенского района просят жителей пока воздержаться от употребления воды из водопровода и для питья использовать бутилированную или кипячёную воду.

— В населённых пунктах, попавших в зону затопления, по данным Роспотребнадзора, отмечается неблагоприятное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, – рассказали в пресс-службе районной администрации.

Просмотров всего: 98

#большая вода

распечатать


Происшествия

В Амурской области идет просушка пострадавших от паводка домов
Общество

Во Владимировке вода покинула ещё десять домов
Общество

В Зазейском и в Верхнеблаговещенском не осталось подтопленных домов
Общество

В Амурской области восстанавливают мост через реку Хомутина

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь