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11июля
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сегодня, 11:18 2

Амурские полицейские задержали угонщика

Машину он успел помять и бросить

Амурские полицейские задержали угонщика
Фото: МВД

Накануне в селе Березовка Ивановского района подвыпивший мужчина угнал автомобиль. Toyota Sprinter попался на глаза угонщику случайно: дверь авто была не закрыта, а ключ торчал в замке зажигания. Мужчина сел за руль и поехал на чужом автомобиле домой.

— Двигаясь по автодороге, он заснул за рулем и съехал в кювет. Бросив машину, на попутке добрался до места жительства, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция обнаружила и автомобиль, и угонщика. Им оказался ранее судимый житель Белогорска. Он задержан.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Вот такие пидрачи и сталкиваются по трассе в лоб лоб

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Владельца (оставившего ключи в замке зажигания)привлечь как соучастника .....

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