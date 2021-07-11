Амурские полицейские задержали угонщика

Накануне в селе Березовка Ивановского района подвыпивший мужчина угнал автомобиль. Toyota Sprinter попался на глаза угонщику случайно: дверь авто была не закрыта, а ключ торчал в замке зажигания. Мужчина сел за руль и поехал на чужом автомобиле домой.

— Двигаясь по автодороге, он заснул за рулем и съехал в кювет. Бросив машину, на попутке добрался до места жительства, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция обнаружила и автомобиль, и угонщика. Им оказался ранее судимый житель Белогорска. Он задержан.