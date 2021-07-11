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11июля
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сегодня, 10:50 3

В Благовещенске в районе Калинина – Октябрьской установят новый колодец

Планируется, что после работ дождевых луж на этом перекрёстке больше не будет

В Благовещенске в районе Калинина – Октябрьской установят новый колодец
Фото: blagoveshchensk.rf

На выходных, 10 и 11 июля, в Благовещенске на перекрёстке улиц Калинина и Октябрьской установят новый дождеприёмный колодец. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это защитит дорогу от образования луж после выпадения осадков.

— В этом месте во время осадков постоянно появлялась лужа. Было принято решение установить дополнительный колодец, который поможет отвести воду с проезжей части, – рассказали в администрации Благовещенска.

Там добавили, что по окончании работ дорожное покрытие будет полностью восстановлено и уложен новый асфальт.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • I-vana

    I-vana
    3 часа назад

    Как же так? В прошлом году Калинина целиком "сделали"

  • aleun

    aleun
    1 час назад

    "Там добавили, что по окончании работ дорожное покрытие будет полностью восстановлено и уложен новый асфальт."

    Так же как на Театральная-Северная? Асфальт провалился, потом его отремонтировали, типа... Отремонтировали, да так, что машина подлетает и головой об потолок бьешься. Лучше бы ни чего не делали...

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    За чей счет "банкет"?А кто был подрядчик в 2020 году при капитальном ремонте улицы....неужели САР?

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