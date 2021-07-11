В Благовещенске в районе Калинина – Октябрьской установят новый колодец

Фото: blagoveshchensk.rf

На выходных, 10 и 11 июля, в Благовещенске на перекрёстке улиц Калинина и Октябрьской установят новый дождеприёмный колодец. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это защитит дорогу от образования луж после выпадения осадков.

— В этом месте во время осадков постоянно появлялась лужа. Было принято решение установить дополнительный колодец, который поможет отвести воду с проезжей части, – рассказали в администрации Благовещенска.

Там добавили, что по окончании работ дорожное покрытие будет полностью восстановлено и уложен новый асфальт.