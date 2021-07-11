На строительство школ в России направят 43,5 миллиарда рублей

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В рамках государственной программы «Развитие образования» правительство решило направить 43,5 миллиарда рублей на строительство новых школ в регионах. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Нужно создавать условия, чтобы дети могли учиться в современных и удобных зданиях, где будет всё необходимое для освоения материала, занятий спортом, для роста и развития. И чтобы учиться им было комфортно и интересно, – сказал председатель правительства.

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что к концу 2024 года планируется построить около 1 300 новых школ в разных субъектах России. Кроме того, планируется привлечь в этот проект инвесторов и социально ориентированный бизнес.

Отметим, что 21 миллиард из этой суммы будет выделен уже в этом году, а оставшиеся средства ещё в течение двух лет.