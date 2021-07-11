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11июля
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сегодня, 08:56 0

В Амурской области идет просушка пострадавших от паводка домов

Военные сегодня прибудут в Марково

В Амурской области идет просушка пострадавших от паводка домов
Фото: amurobl.ru

Военнослужащие сил РХБЗ сегодня с утра должны отправиться в село Марково для дезинфекции освобождающихся от воды территорий. Следом спасатели приступят к просушке домов.

В общей сложности, в регионе остаются подтопленными 40 жилых домов и 217 приусадебных участков. Около 30 человек пока остаются в ПВР. Пострадавшим выплачивают компенсации, выдано уже свыше 25 миллионов рублей. Для ускорения выплат хотят привлечь волонтеров.

— Гораздо эффективнее, особенно со старшим поколением, когда волонтёры всё будут разъяснять лично человеку, какие выплаты положены, какая помощь будет оказана, – пояснил глава региона Василий Орлов.

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#большая вода

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