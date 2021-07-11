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Василий Орлов и Анна Кузнецова обсудили защиту прав детей в Амурской области

Накануне детский омбудсмен РФ посетила Благовещенск

Василий Орлов и Анна Кузнецова обсудили защиту прав детей в Амурской области
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов детально поговорил с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой.

В частности, глава региона попросил у омбудсмена поддержки в деле строительства Малиновского социально-реабилитационного центра. На завершение его требуются федеральные средства. Кузнецова эту просьбу губернатора поддержала, центр позволит принять еще 50 детей-сирот.

Отдельно поблагодарила омбудсмен Приамурье за введение в школах 15-минуток безопасности.

— Практика проведения 15-минуток безопасности в школах обязательно будет продолжена, надеемся, что она может быть тиражирована в другие регионы. Это достаточно эффективно, хоть и не требует больших затрат. Также мы попросили поддержки в вопросе достройки корпуса в Малиновском реабилитационном центре. Это очень важный для нас объект, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #дети #российская власть

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