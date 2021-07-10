Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Российских детей мы вывозим из Сирии»

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На встрече с журналистами в городе Благовещенске детский омбудсмен подробно рассказала о той работе, которая проводится по освобождению российских детей из сирийского плена.

— Мы не так давно вернулись из Сирии. Можно сказать, что теперь все дети из лагеря Родж вывезены. Если подтвердится информация, что там есть ещё дети, то мы, конечно же, их там не оставим, работать будем до последнего ребёнка. Есть, безусловно, сложности, и каждый раз они, к сожалению, разные. Но мы стараемся их преодолеть. Из тюрем Дамаска все дети вывезены, – сказала Анна Юрьевна. – Сейчас остался один лагерь – Аль-Холь. Там самая тяжёлая ситуация. Один ребёнок пока находится в приюте Дамаска. Мы делаем всё, чтобы поскорее вывезти оттуда детей. Документы на следующий вывоз детей уже отправлены. Ждём сейчас обратную связь. То есть мы отправляем документы курдской стороне и ждём оттуда обратную связь о том, сколько детей нам могут отдать в этот раз. Мы могли бы забрать сразу всех, борт минобороны это позволяет. Но, к сожалению, нам всех сразу не отдают. Отдают небольшими группами. И это растягивает на долгие месяцы нашу работу, которую мы могли бы завершить максимум за неделю. Но тем не менее мы будем делать всё возможное в зависимости от тех условий, которые нам поставлены.

Справка АИ

Российские дети оказались в сирийском плену не по своей воле. Их родители (боевики, завербованные ИГИЛ), уехали в Сирию воевать и попали в плен либо убиты. Подобные ситуации были и в Ираке. Первая помощь, которую Россия может оказать этим детям, – вернуть их на родину. Возврат несовершеннолетних детей, находящихся на территории Ирака и Сирии, начался ещё в 2017 году. За это время в Россию вернули более 340 детей.