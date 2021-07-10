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сегодня, 19:05 3

Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила ПВР в Амурской области

Уполномоченный ответила на вопросы журналистов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила ПВР в Амурской области

Одной из главных тем её визита стала помощь семьям, пострадавшим от наводнения. В её плотном графике сегодня, 10 июля, состоялось посещение пунктов временного размещения, встреча с волонтёрами, медиками, поисковиками, беседа с губернатором области, после которой Анна Кузнецова вместе с Василием Орловым встретились с журналистами.

— Мы посетили ПВР, мне было важно, как устроились дети, и какие есть перспективы решения проблем многодетных семей, семей с детьми. Конечно, поговорили с пожилыми людьми, проживающими в пунктах временного размещения. Разные совершенно вопросы. Кто-то переживает за то, что дом затопило, некуда возвращаться. Кто-то знает, что дом в более-менее нормальном состоянии, хотя, ещё комиссии не завершены, результатов пока нет, но есть необходимость решения жилищного вопроса в принципе. Например, многодетная семья с шестью детьми, должна вернуться в дом 50 квадратных метров, причём, на территорию, которая была подтоплена.

Мы с Василием Александровичем обсудили пути решения этих вопросов. Сегодня буквально «на ногах» удалось решить одну проблему: были заблокированы детские пособия на карточке у одной мамы, с которой мы сегодня разговаривали, – рассказала Анна Кузнецова собравшимся журналистам.

Детский омбудсмен упомянула также о важности помощи волонтёров и служб, которые готовы прийти на помощь в любой ситуации. Выплаты – выплатами, но человеческое участие, поддержка людей бывает главнее. Она подчеркнула, что волонтёры, в основном, – это люди молодые. И их надо поддерживать, о них надо говорить, потому что вместо проведения времени в интернете они выбрали помощь людям.

Тема паводка и наводнения была главной и в вопросах, задаваемых журналистами Василию Орлову. Губернатор рассказал, что первый этап, связанный с подтоплением, прошёл успешно – у нас не было травмированных. Второй этап – это оценка ущерба и его ликвидация. По мере отступления воды на местах работают комиссии, они посещают каждый подтопленный дом и определяют, насколько он пригоден или не пригоден для жилья. От этого зависит размер выплат подтопленцам.

Что касается общего ущерба от паводка, включая сельское хозяйство, дороги и тому подобное, предварительная сумма федеральных выплат на эти цели – четыре миллиарда рублей. Точная сумма будет известна чуть позже, когда отработают комиссии. Однако, по словам Орлова, правительство области не стало дожидаться федеральных выплат, и там, где работа комиссий уже ведётся, начались выплаты из регионального бюджета: по 30 тысяч рублей на подтопленное домовладение и по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, прописанного в таком доме, а также областное правительство частично приступило к выплатам средств, которые будут впоследствии компенсированы из федерального бюджета.

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#областная власть #происшествия #работа

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Комментарии
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  • wasso

    wasso
    3 часа назад

    Почему без масок??? И не говорите, что привитые. Какой пример подают власть имущие.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    ОМБУДСМЕН кто это или что это такое?

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    1 час назад

    Уникальные представители одной из ветвей власти.... одной рукой пропагандируют ношение масок, другой рукой их снимают и не соблюдают дистанцию. Неужели эти люди на столько одурели или народ держат за дураков, когда стоят чуть ли не в обнимку, а через пару тройку дней, они же будут горлопанить о соблюдении масочного режима в помещении со скоплением людей?

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