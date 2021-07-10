Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:45 0

В Благовещенске прокуратура проверяет факт возгорания дома в Благовещенске

Люди могут переехать в другое жильё

В Благовещенске прокуратура проверяет факт возгорания дома в Благовещенске

В столице Приамурья жителям горевшего дома пояснили, как получить соцпомощь в связи с утратой имущества, и рассказали о возможности получения маневренного жилища взамен утраченного.

Возгорание произошло ночью на веранде в южной части дома. В результате пожара пострадал многоквартирный дом, веранда и крыша, а квартиры закоптило продуктами горения.

Сейчас прокуратура Благовещенска по факту пожара проводит проверку. В ведомстве выясняют причины возгорания и проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.

Также прокуратура контролирует работу соцслужб по предоставлению пострадавшим гражданам мер поддержки, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Напомним, что шестиквартирный дом по Амурской, 232, загорелся ночью 4 июля. Из здания эвакуировали пять человек, одного мужчину с ожогами доставили в больницу. Часть жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарных.

Просмотров всего: 429

#происшествия #соцзащита

распечатать


Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова: «Российских детей мы вывозим из Сирии»
Общество 3

Детский омбудсмен Анна Кузнецова посетила ПВР в Амурской области
Происшествия 1

Сотрудница банка из Амурской области попалась на уловку мошенников и лишилась денег
Общество 8

По Белогорску бегал дикий кабан
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь