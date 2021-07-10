В Благовещенске прокуратура проверяет факт возгорания дома в Благовещенске

В столице Приамурья жителям горевшего дома пояснили, как получить соцпомощь в связи с утратой имущества, и рассказали о возможности получения маневренного жилища взамен утраченного.

Возгорание произошло ночью на веранде в южной части дома. В результате пожара пострадал многоквартирный дом, веранда и крыша, а квартиры закоптило продуктами горения.



Сейчас прокуратура Благовещенска по факту пожара проводит проверку. В ведомстве выясняют причины возгорания и проверяют соблюдение требований пожарной безопасности.



Также прокуратура контролирует работу соцслужб по предоставлению пострадавшим гражданам мер поддержки, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Напомним, что шестиквартирный дом по Амурской, 232, загорелся ночью 4 июля. Из здания эвакуировали пять человек, одного мужчину с ожогами доставили в больницу. Часть жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарных.