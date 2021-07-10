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10июля
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В Амурской области работает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова

Омбудсмен наградила добровольцев благодарственными письмами

В Амурской области работает уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Фото: vedomosti.ru

В Благовещенске уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с волонтёрами ОНФ и губернатором региона. Она наградила волонтёров благодарственными письмами за помощь в устранении последствий паводка.

— Здесь собрались люди, которые вне зависимости от логотипов и принадлежности к тем или иным организациям имеют отношение к самому главному, что может человек сделать – это спасение и помощь другому, – считает Анна Кузнецова.

Штаб «МыВместе» создали в пандемию для помощи пожилым и маломобильным людям, а также медикам и сотрудникам соцучреждений. Сейчас волонтёры помогают бороться и с последствиями наводнения. Ребята помогали отсыпать дамбы в Благовещенске и Владимировке. А затем волонтёры помогали расчищать дома после ухода воды в самом пострадавшем от стихии селе – Сергеевке. Всего за три дня добровольцы расчистили более 40 домов.

Всего в Амурской области в период паводка населению помогали более трёх тысяч волонтеров. Сейчас они не только сушат дома, но и помогают в оценке ущерба от паводка и оформлении выплат пострадавшим, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ в Амурской области.

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#жизнь

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