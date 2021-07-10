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В Благовещенском горсуде Амурской области назначили председателя

Александр Першин снова стал председателем суда на шесть лет

В Благовещенском горсуде Амурской области назначили председателя
Фото: amur_sud

В Благовещенском горсуде Амурской области председателем снова стал Александр Першин. Свои обязанности он будет выполнять шесть лет.

Александр Васильевич родился в 1964 году в Амурской области. В 1999 году окончил Амурский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С декабря 2000 года занял пост судьи Благовещенского городского суда Амурской области.

В 2006 году стал судьёй Амурского областного суда. А в октябре 2014 года – председателем Благовещенского городского суда Амурской области.

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#закон #работа #суды

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