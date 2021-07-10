В России может подорожать рыба

В России поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям из Ассоциации компаний розничной торговли повысить закупочные цены. Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.

— Поставщики говорят о повышении стоимости сырья, упаковки и логистики, а также об изменении валютных курсов, – сообщили в АКОРТ.

В ассоциации добавили, что торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен проходило максимально комфортно для потребителей, сообщает ТАСС.

Напомним, что в Росстате, опубликовали информацию о росте цен на товары и услуги. Оказалось, что за год индекс потребительских цен увеличился на 6%.