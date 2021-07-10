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сегодня, 16:15 6

В России может подорожать рыба

Поставщики рыбы предложили торговым сетям повысить цены

В России может подорожать рыба
Фото: pixabay.com

В России поставщики рыбной продукции предложили торговым сетям из Ассоциации компаний розничной торговли повысить закупочные цены. Ассоциация объединяет 27 крупнейших компаний розничной торговли России, представляющих более 25% рынка.

— Поставщики говорят о повышении стоимости сырья, упаковки и логистики, а также об изменении валютных курсов, – сообщили в АКОРТ.

В ассоциации добавили, что торговые сети приложат все усилия, чтобы изменение цен проходило максимально комфортно для потребителей, сообщает ТАСС.

Напомним, что в Росстате, опубликовали информацию о росте цен на товары и услуги. Оказалось, что за год индекс потребительских цен увеличился на 6%.

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#жизнь #работа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    так уже цены повысились-ишо?

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    а чего на курс кивают? он уже год такой

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Хорошую в Юго - Восточную Азию продают,а мелочь и дерьмо сюда,да ещё и цены повышают"

  • капрал

    капрал
    58 минут назад

    А у нас что-то дешевеет? Всегда только дорожает.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    51 минута назад

    дешевеют голоса на выборах

  • Paster

    Paster
    41 минута назад

    Не может, а точно подорожает.

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