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сегодня, 15:50 1

Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года за лошадиное ржание

Мужчина два года изводил соседей

Житель Нижнего Новгорода получил 3,5 года за лошадиное ржание
Фото: pixabay.com

В Нижнем Новгороде мужчина два года по ночам включал в своей квартире звуки ржания лошадей и конский топот. Всё началось в 2018 году, когда 44-летний обвиняемый объявил войну соседям за их якобы очень шумное поведение.

Сначала он включал тяжёлый рок, но вскоре сменил музыкальные предпочтения. На любителя звуков природы написали более 80 заявлений. Но даже штрафы мужчину не напугали.

Мужчина заявил, что на территории своей квартиры может делать всё, что угодно, сообщает smotrim.ru.

Более того, сосед повесил в подъезде листовку, где заверил, что будет продолжать бесчинствовать и никакой закон ему не указ. Но в декабре 2020 года мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье истязание двух и более лиц.

Однако мужчина не успокоился и продолжил издевательства над соседями. Тогда хулигана посадили под домашний арест, только тогда ржание из-за дверей квартиры прекратилось.

Мужчина получил 3,5 года условно.

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#закон

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Комментарии
Показать все (1)
  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    упертый

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