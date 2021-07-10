В Бурейском районе создают площадку для тренировок

В селе Виноградовка к октябрю построят спортивную площадку. Здесь появятся тренажёры, лавочки, урны, песочница и баскетбольные кольца. Это первый проект села в рамках инициативного бюджетирования. Он обойдётся в 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

На такую же сумму в селе Первомайское благоустроят зону отдыха. Здесь уже укладывают тротуар. В прошлом году по программе поддержки местных инициатив здесь отремонтировали зрительный зал в Доме культуры.



В этом году и село Крестовоздвиженка поучаствует в программе. Здесь до сентября появится ограждение кладбища за 1,3 миллиона рублей.

Всего в 2021 году по программе поддержки местных инициатив в Амурской области победили 277 проектов. На них из областного бюджета выделили более 374 миллиона рублей.

В прошлом году по программе инициативного бюджетирования в области реализовали 167 проектов. Однако каждый проект в 2020 году получил не более 1 миллиона рублей.

Но программа постоянно развивается. Теперь на развитие некоторых объектов инфраструктуры выделяют до двух миллионов рублей. На эти средства можно обновить объекты водоснабжения и водоотведения, благоустройства и уличного освещения, а также игровые площадки и учреждения культуры, объекты физкультуры и спорта, отдыха населения, культурного наследия и мест захоронения.

Кроме того, в отличие от прошлого года проекты могут представлять не только сёла, но и города. А подавать можно не один, а сразу несколько проектов. Тем более, что процент денежного вклада населения снизился с 3% до 1%.