Сотрудница банка из Амурской области попалась на уловку мошенников и лишилась денег

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Работница одного из банков Приамурья поверила мошенникам, которые украли более 36 тысяч рублей с её счёта, сообщает региональное УМВД.

Женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности кредитной организации, в которой она сама же и работает. Он сказал ей, что её банковской картой пользуется кто-то другой. На этом этапе обманной схемы амурчанка не поверила звонившему.

Через несколько минут ей позвонил «сотрудник полиции» и предложил убедиться, что этот номер телефона действительно принадлежит органам внутренних дел. Заявительница проверила информацию в Интернете, слова злоумышленника подтвердились. После этого она выполнила все указания мошенников и так потеряла деньги.

Возбуждено уголовное дело.