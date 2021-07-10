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По Белогорску бегал дикий кабан

Животное заметили возле администрации

По Белогорску бегал дикий кабан

Поздно вечером 9 июля в Белогорске заметили дикого кабана. Как сообщили местные жители, животное бегало по улице Гагарина в десятом часу.

— Мы стояли на парковке, уже хотели выезжать, как видим: со стороны улицы Набережной бежит кабан. Напротив, через дорогу, сидели две девушки с собакой, она изначально и заметила кабана, подскочила. А мы не поняли, куда она стремительно так резко направилась. Смотрим – бежит, благо собаку не снёс. Понимая, что кабан может кого-то по пути сбить, решил ехать за ним и сигналить. До перекрёстка не добежал, через ограждение пролез и побежал по скверу в сторону железнодорожного вокзала, на сквере мы его потеряли – рассказал житель Белогорска.

Дальнейшая судьба дикого зверя пока неизвестна. Также непонятно, что привело кабана в шумный город.

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#Белогорск #животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 часов назад

    наверно оборотень

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    со столовой удрал)) мэрия осталась шашлыка

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Не ходите за грибами. Столкнетесь с выводком и в защиту выводка вас порвут. Этот звербга если попались на глаза порвет и церемониться не станет

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Может на приём в мэрию приходил...

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Жаль не попал...

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Наверняка наш вепрь. Раньше по Благовещенску бегал.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    "Секач, заявку на выборы подавал,он крепкий хозяйственник"

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