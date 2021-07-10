По Белогорску бегал дикий кабан

Поздно вечером 9 июля в Белогорске заметили дикого кабана. Как сообщили местные жители, животное бегало по улице Гагарина в десятом часу.

— Мы стояли на парковке, уже хотели выезжать, как видим: со стороны улицы Набережной бежит кабан. Напротив, через дорогу, сидели две девушки с собакой, она изначально и заметила кабана, подскочила. А мы не поняли, куда она стремительно так резко направилась. Смотрим – бежит, благо собаку не снёс. Понимая, что кабан может кого-то по пути сбить, решил ехать за ним и сигналить. До перекрёстка не добежал, через ограждение пролез и побежал по скверу в сторону железнодорожного вокзала, на сквере мы его потеряли – рассказал житель Белогорска.

Дальнейшая судьба дикого зверя пока неизвестна. Также непонятно, что привело кабана в шумный город.