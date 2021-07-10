В Якутии горят более 906 тысяч гектаров леса

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В 12 районах Якутии сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Всего зарегистрировано 266 очагов возгорания на площади свыше 906 гектаров, сообщает пресс-службы управления МЧС по республике Саха (Якутия).

Сейчас на территории региона действуют 323 природных пожаров, за сутки ликвидировано 19. В тушении участвовали 2749 человек и 362 единицы техники.

За сутки на 17 очагов стало больше, а площадь природных пожаров увеличилась на 135 тысяч гектаров за счёт прироста площадей действующих возгораний. На территории 13 районов сохраняются 4-5 классы пожарной опасности. В зону задымления попадают 28 населённых пунктов республики.