В Благовещенске начался ремонт улицы Зелёной

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В областной столице приступили к ремонту участка улицы Зелёной от Муравьёва-Амурского до Трудовой, сообщает городская мэрия.

Специалисты начали разрабатывать грунт, так как он находится выше, чем полагается. Протяженность участка составляет около 100 метров. Здесь уложат бортовые камни, устроят основание и заасфальтируют проезжую часть. Также подрядчик обустроит тротуары (ширина полтора метра) и парковку рядом с жилым домом. В конце дорожники нанесут необходимые разметки.

Работы должны завершиться до конца октября, но подрядчик планирует сдать участок уже к августу.

– Несмотря на то, что участок небольшой, он очень важен для жителей этого отдаленного района города. Дорога была грунтовой, при интенсивном автомобильном движении поднималась пыль. Теперь благодаря нацпроекту улица Зеленая станет более комфортной, как для водителей, так и для пассажиров, – рассказал заместитель председателя Заксобрания Приамурья Александр Синьков.