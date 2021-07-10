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На Камчатке возобновлены поиски на месте крушения самолёта Ан-26

Спасателям удалось найти пока один чёрный ящик

На Камчатке возобновлены поиски на месте крушения самолёта Ан-26
Фото: МЧС

После обнаружения чёрного ящика разбившегося пассажирского Ан-26 возле поселка Палана, поисковая операция на месте крушения возобновилась. Более 70 спасателей задействованы в данное время в поисковых работах на Камчатке.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, продолжены поисковые работы силами наземных групп. Накануне спасателям удалось найти один чёрный ящик разбившегося в районе поселка Палана самолета Ан-26. Об этом сообщили в администрации поселка. При этом, по данным некоторых СМИ, черный ящик нашли без блоков обработки и хранения информации. Спасатели продолжают поиски второго черного ящика.

«Сегодня в ходе поисковой операции спасателями обследовано 25 километров прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации - один квадратный километр. Водолазы обследовали 3,5 квадратных километров морского дна. Работы проводились в условиях сильного ветра и высокого волнения моря. С наступлением светлого времени суток спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также будут проводиться поисковые мероприятия на лодках на воде. Психологи МЧС в круглосуточном режиме оказывают психологическую помощь и информационную поддержку пострадавшим по телефону "горячей линии". Шесть психологов центра экстренной психологической помощи МЧС России работают на месте ЧС», – сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю 9 июля.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае был объявлен трёхдневный траур.

Амур.инфо ранее сообщало о поисковых работах в месте крушении Ан-26.

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#МЧС #происшествия

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