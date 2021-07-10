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10июля
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сегодня, 11:30 0

В Зее водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в котловане

Его поиски начались вчера

В Зее водолазы нашли тело мужчины, утонувшего в котловане
Фото: https://www.instagram.com/amurskiespasateli/

Водолазы регионального поисково-спасательного отряда из Свободного нашли тело мужчины, который утонул в котловане за мостом в районе Зеи, сообщает пресс-служба областного центра ГЗ и ПБ.

Напомним, мужчина пропал вчера, 9 июля. В этот же день специалисты приступили к его поискам.

– Видимость под водой была не плохая, однако поиски осложняла высокая трава по берегам водоема и илистое дно. Водолаз обнаружил утонувшего амурчанина через 30 минут в десяти метрах от берега на глубине примерно трех метров, – прокомментировал начальник ПСГ Свободного Андрей Никиенко.

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#Зея #происшествия

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