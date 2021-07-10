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сегодня, 11:15 0

Житель Амурской области похитил имущество пожилой женщины

Его уже задержала полиция

Житель Амурской области похитил имущество пожилой женщины
Фото: pixabay.com

Ранее судимого мужчину, 1995 года рождения, задержали по подозрению в квартирной краже. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Заявление в полицию написала жительница села Томичи Белогорского района. Женщина, 1937 года рождения, рассказала, что кто-то забрался к ней домой и украл имущество и деньги.

Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник оторвал лист фанеры на веранде и вошёл в жилище, дверь которого не была заперта. Опросив местных жителей, полицейские установили подозреваемого и задержали его.

Амурчанин находится в изоляторе временного содержания.

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#криминал #происшествия

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