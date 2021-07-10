Десять новых спецмашин отправились в районы Амурской области

Фото: www.amurobl.ru

Вчера десять единиц коммунальной техники поступили в районы Приамурья. Новые машины отправились в Зейский, Михайловский, Константиновский и Ивановский районы. Также спецавтомобили появились в Албазинском и Джалинском сельсоветах Сковородинского района и Фроловском сельсовете Серышевского района.

В текущем году на покупку специализированных коммунальных машин, спецтехники для проведения ремонтных работ, погрузчиков и бульдозеров из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. Программу по поддержке муниципальных образований региона по приобретению новых спецмашин разработали в 2020 году по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова.

— Техника, которую мы передали в муниципальные образования, уже активно задействована в работе. Обновление парка коммунальной техники имеет позитивный эффект для региональной сферы ЖКХ, – рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов.

В прошлом году на 180 миллионов рублей для районов Приамурья приобрели 64 единиц спецтехники.