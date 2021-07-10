В районе Владимировки нашли человека, потерявшего память
Пожилой мужчина не помнил ни адреса, ни имени
Обновлено: 10:02
Сегодня в селе Владимировка Благовещенского района нашли пожилого мужчину. Как сообщили очевидцы, человек страдал амнезией – не помнил ни своего имени, ни адреса.
Потерявшегося человека приютили сотрудники МЧС и погрануправления.
— Накормили, напоили, распространили информацию по мессенджерам, – рассказал глава сельсовета Александр Лимайкин.
Всех, кто что-либо знает о мужчине, простя обратиться по телефону +7 (914) 617-15-15.
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