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сегодня, 09:36 1

В районе Владимировки нашли человека, потерявшего память

Пожилой мужчина не помнил ни адреса, ни имени

В районе Владимировки нашли человека, потерявшего память

Обновлено: 10:02

Сегодня в селе Владимировка Благовещенского района нашли пожилого мужчину. Как сообщили очевидцы, человек страдал амнезией – не помнил ни своего имени, ни адреса.

Потерявшегося человека приютили сотрудники МЧС и погрануправления.

— Накормили, напоили, распространили информацию по мессенджерам, – рассказал глава сельсовета Александр Лимайкин.

Всех, кто что-либо знает о мужчине, простя обратиться по телефону +7 (914) 617-15-15.

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#помощь #происшествия

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