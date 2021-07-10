Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации

— Всем известно, то, что секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что такие повышенные нагрузки не рекомендованы после вакцинации, – ответил замминистра.

Напомним, что в Благовещенске и подтопленных районах должны привиться от коронавируса все работники сферы услуг. Исключение составляют только те, кто имеет медотвод. В неподтопленных районах привитыми должны быть как минимум 60 % работников. Если работник сферы услуг отказывается сделать прививку без обоснованной причины, то работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы до окончания неблагоприятной эпидситуации.