Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации
Сильные физические нагрузки выводят из организма глюкозу
При проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется заниматься сексом. От этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Кроме того, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что физнагрузки при вакцинации в меру не противопоказаны, но при интенсивных занятиях из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, сообщает РИА Новости.
— Всем известно, то, что секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что такие повышенные нагрузки не рекомендованы после вакцинации, – ответил замминистра.
Напомним, что в Благовещенске и подтопленных районах должны привиться от коронавируса все работники сферы услуг. Исключение составляют только те, кто имеет медотвод. В неподтопленных районах привитыми должны быть как минимум 60 % работников. Если работник сферы услуг отказывается сделать прививку без обоснованной причины, то работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы до окончания неблагоприятной эпидситуации.
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