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сегодня, 08:00 5

Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации

Сильные физические нагрузки выводят из организма глюкозу

Россиянам посоветовали не заниматься сексом после вакцинации
Фото: pixabay.com

При проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется заниматься сексом. От этом заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Кроме того, ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что физнагрузки при вакцинации в меру не противопоказаны, но при интенсивных занятиях из организма уходит глюкоза, которая нужна для размножения клеток, сообщает РИА Новости.

— Всем известно, то, что секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что такие повышенные нагрузки не рекомендованы после вакцинации, – ответил замминистра.

Напомним, что в Благовещенске и подтопленных районах должны привиться от коронавируса все работники сферы услуг. Исключение составляют только те, кто имеет медотвод. В неподтопленных районах привитыми должны быть как минимум 60 % работников. Если работник сферы услуг отказывается сделать прививку без обоснованной причины, то работодатель обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы до окончания неблагоприятной эпидситуации.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "На урановых рудниках пусть отдыхают ставленнички и министры всех мастей их всех волостей"

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Вот так в тихаря по немножку и выдают противопоказания от вакцинирования и прочий вред. А Милонов депутат госдумы от едро на всю страну орет мол женщины и девушки сторонитесь женихов и мужей не вакцинированых.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Того фрика вообще стерилизовать нужно и на остров Огненный с кайлом и такими же руду добывать своим горбом за пайку,если норму сделают дармоеды на шее народа"

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сотвАрили средство, одни побочки, одни запреты, а действует по назначению только 6 мес.)))) на Автоваз похоже концепция

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    Не заниматься сексом до 2032 года

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