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сегодня, 18:51 0

В селе Березовка мужчина умер от удара током

Сотрудник проводил работы на базе «Союз»

В селе Березовка мужчина умер от удара током
Фото: pixabay.com

В прокуратуре Ивановского района проверяют несчастный случай на производстве. В четверг, 8 июля, на базе ООО «Союз» в селе Березовка 25-летний мужчина умер от удара током.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия, а также проверяет исполнение организацией требований об охране труда.

Напомним, что в июне в железнодорожном парке станции Возжаевка 16-летнего подростка ударило током. Удар высокого напряжения вызвал сильные ожоги, парня доставили в больницу. Предположительно, юноша получил электротравму в момент, когда перелезал через стоящий на путях поезд.

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#происшествия #работа

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