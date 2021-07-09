В селе Березовка мужчина умер от удара током

В прокуратуре Ивановского района проверяют несчастный случай на производстве. В четверг, 8 июля, на базе ООО «Союз» в селе Березовка 25-летний мужчина умер от удара током.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия, а также проверяет исполнение организацией требований об охране труда. Напомним, что в июне в железнодорожном парке станции Возжаевка 16-летнего подростка ударило током. Удар высокого напряжения вызвал сильные ожоги, парня доставили в больницу. Предположительно, юноша получил электротравму в момент, когда перелезал через стоящий на путях поезд.

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Екатерина Безсонова