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сегодня, 18:45 0

Во Владимировке вода покинула ещё десять домов

50 домов пока стоят в воде

Во Владимировке вода покинула ещё десять домов
Фото: https://28.mchs.gov.ru/

Во Владимировке продолжаются аварийно-восстановительные работы, в которых участвуют 100 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. За минувшие сутки вода ушла из десяти жилых домов и 52 приусадебных участков. Подтопленными остаются 50 жилищ и 252 приусадебных участка.

— Просьбы о просушке жилого дома или откачке воды с придомовой территории или из подполья поступают регулярно, на каждый адрес по заявке отправляется группа спасателей для проведения аварийно-восстановительных работ. В распоряжении спасателей 12 мотопомп для откачки воды и 21 тепловая пушка для просушки жилых домов, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения областного управления МЧС Сергей Бабай.

Так, за несколько дней воду выкачали из 37 домов, 45 – просушили. На одном из низменных участков села почти сутки откачивают воду две пожарно-насосные станции, чтобы освободить подтопленный дом и территорию. За это время уровень воды там упал на 10 сантиметров. В течение двух суток беспрерывно в поселении работает насосная станция, откачивающая воду с затопленных улиц. В секунду техника всасывает 300 литров жидкости.

Также в Благовещенском районе продолжают работу административные комиссии по оценке утраченного и повреждённого имущества из-за паводка.

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#большая вода

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