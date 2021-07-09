В Зазейском и в Верхнеблаговещенском не осталось подтопленных домов

Сегодня, 9 июля, в селе Верхнеблаговещенское спасатели откачали воду из последнего дома, при этом пока в воде остаются четыре приусадебных участка. В посёлке Зазейский подтопленных домов также не осталось.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, сегодня спасатели в Верхнеблаговещенском просушили два дома, а в одном откачали воду. Проведена дезинфекция семи домов и придомовых территорий, а также километра дороги в Верхнеблаговещенском.

— Спасатели ПСО города продолжают помогать жителям – сегодня просушили 12 домов и откачали воду из 2 домов, – рассказал начальник управления Игорь Темнюк.

В аварийно-спасательных работах принимали участие 193 человека и 31 единица техники. На текущий момент обследовано 106 домовладений. Всего от пострадавших принято 268 заявлений на региональные и федеральные выплаты. В пунктах временного размещения остаются 23 человека.