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сегодня, 18:15 0

В Зазейском и в Верхнеблаговещенском не осталось подтопленных домов

Спасатели избавили от воды последние дома

В Зазейском и в Верхнеблаговещенском не осталось подтопленных домов
Фото: 28.mchs.gov.ru

Сегодня, 9 июля, в селе Верхнеблаговещенское спасатели откачали воду из последнего дома, при этом пока в воде остаются четыре приусадебных участка. В посёлке Зазейский подтопленных домов также не осталось.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области, сегодня спасатели в Верхнеблаговещенском просушили два дома, а в одном откачали воду. Проведена дезинфекция семи домов и придомовых территорий, а также километра дороги в Верхнеблаговещенском.

— Спасатели ПСО города продолжают помогать жителям – сегодня просушили 12 домов и откачали воду из 2 домов, – рассказал начальник управления Игорь Темнюк.

В аварийно-спасательных работах принимали участие 193 человека и 31 единица техники. На текущий момент обследовано 106 домовладений. Всего от пострадавших принято 268 заявлений на региональные и федеральные выплаты. В пунктах временного размещения остаются 23 человека.

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#большая вода

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