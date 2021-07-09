В Амурской области восстанавливают мост через реку Хомутина

В Приамурье восстанавливают мост через реку Хомутина. Дорогу к Маркову повредило наводнение. Однако после схода воды здесь экстренно наладили движение по временной схеме. Сейчас без транспортного сообщения остаётся Ушаково Шимановского района и Кузнецово Магдагачинского района. В Сергеевку можно добраться в объезд.

— Пока сделаем реверсное движение по одной полосе. А в середине августа будет готова проектная документация. В следующем году сделаем полноценный проезд в две полосы. Реконструкция моста обойдётся в 50 миллионов рублей. К работам по второму мосту сразу за Марково приступят уже завтра. Там восстановим проезд за три дня, – рассказал замминистра транспорта области Дмитрий Лучников.

Всего в регионе повреждено 7 мостов и 20 водопропускных труб. Из-за сильных переливов воды размыло порядка 450 километров автомобильных дорог. Статистику предоставила комиссия Федерального дорожного агентства Росавтодор. С 15 июня в регионе работает федеральная комиссия по оценке ущерба. На следующей неделе работы завершат и оформят результаты на бумаге. Благодаря данным о масштабе последствий область может поддержать федеральный центр.

Напомним, что в Приамурье из-за паводка пострадало более 40 тысяч гектаров посевов в почти 60 хозяйствах. Предварительно сумма ущерба составила около 700 миллионов рублей.