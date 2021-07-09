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Единственный международный аэропорт Амурской области отмечает День рождения

Какие обновления ждут аэропорт Благовещенска

Единственный международный аэропорт Амурской области отмечает День рождения
Фото: http://www.amurair.ru/

10 июля отмечает день рождения главный аэропорт Приамурья – аэропорт имени Муравьёва-Амурского. Он был образован в 1997 году и сейчас обслуживает рейсы внутреннего, межрегионального и международного сообщения.

Что же ожидает в этом году аэропорт Благовещенска? Прогнозируется, что в этом году аэропорт примет рекордное число пассажиров – более 650 тысяч, это в пять раз больше, чем в первый год работы. Также он отправит в рейс около 4 тысяч воздушных судов.

— Будет построен новый пассажирский терминал и модернизирована вся аэропортовая инфраструктура, ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году. Это значительно повысит транспортную доступность и уровень обслуживания жителей и гостей Амурской области, – отметил губернатор Василий Орлов и поздравил предприятие и его сотрудников с праздником.

За всё время работы аэропорт отслужил 5,9 миллиона пассажиров (из них, на внутренних авиалиниях – 5,4 миллиона человек, на международных – 500 тысяч), принята и обработана 51 тысяча тонн грузов и почты, обслужено 48 тысяч воздушных судов.

— Сегодня главное авиапредприятие ждут большие перемены. Идёт строительство новой взлётно-посадочной полосы, отвечающей всем стандартам и требованиям, ввод в эксплуатацию, которой позволит принимать разной модификации воздушные суда. Начинается строительство современного терминала международных авиалиний и модернизация аэропортовой инфраструктуры. Всё это раскроет весь потенциал порта, расширит маршрутную сеть и увеличит пассажиропоток. Создавая безопасные и комфортные условия в обслуживании пассажиров и самолётов, обеспечивая все главные стройки грузовыми перевозками, аэропорт несёт важную миссию в жизни всего региона. Коллектив успешно справляется со всеми задачами и уже давно готов выйти на новый уровень – впереди новая запись в истории авиации Приамурья. Желаю смотреть всегда только вперёд и идти к новым достижениям, – поздравил коллектив аэропорта Благовещенск министр транспорта области Александр Зеленин.

Аэропорт Благовещенск является аэропортом федерального значения и единственным международным аэропортом на территории Амурской области.

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#губернатор #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    "Коллектив успешно справляется со всеми задачами". Так успешно справляется, что сгорел международный терминал в прошлом году. Это наверное был ход конем к юбилейной дате.

    До 1997 года, я так понимаю аэропорта не было. Странно однако)

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