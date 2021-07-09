В Амурской области выявили 111 случаев коронавируса за сутки

В Приамурье за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 111 пациентов. У 68 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (61 %), у 37 – в виде пневмонии (34 %), а ещё шесть пациентов болеют бессимптомно. Сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 24 965 случаев коронавируса. Тест на вирус прошли 1 054 060 человек, из них только за последние сутки – 2 980 пациентов.

Чтобы обезопасить себя лучше не посещать общественные места или всегда находиться в перчатках и маске, меняя её каждые 2-3 часа. Лучше не находиться в одном помещении с людьми с признаками ОРВИ. После улицы и контактов с людьми нужно мыть руки с мылом, а также дезинфицировать гаджеты и поверхности. По возможности не обнимайтесь и не жмите руки людям. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены.

Напомним, что вчера, 8 июля, в регионе зарегистрировали 103 случая заболевания COVID-19. Чтобы защититься от болезни в области можно бесплатно поставить прививку. Недавно даже вышло постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Корреспондент Амур.инфо испытал на себе вакцину «Спутник V» и рассказал об этом в материале.