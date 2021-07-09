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сегодня, 17:25 0

Амурчанин проведёт пять месяцев в колонии за неуплату алиментов

Мужчина задолжал более 50 тысяч рублей

Амурчанин проведёт пять месяцев в колонии за неуплату алиментов
Фото: pixabay.com

В Приамурье мужчину приговорили к пяти месяцам лишения свободы за неуплату алиментов. Осуждённый в течение долгого времени не помогал в содержании своего сына, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Амурчанин должен был каждый месяц выплачивать алименты своему несовершеннолетнему ребёнку. Сумма равнялась одной четвёртой от дохода мужчины. Однако материально он не помогал и задолжал более 50 тысяч рублей.

В связи с этим амурчанина подвергли административному наказанию в виде 60 часов обязательных работ, но и на них он не являлся. Уже после этого возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд признал его виновным.

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#дети #происшествия

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